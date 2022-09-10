Данілов розповів, на якій меті можуть зупинитися українські військові [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов підкреслив, що Збройні сили України зупиняться там, де закінчаться їхні інтереси.
Про це повідомляє Данілов в інтерв'ю "Голос Америки".
"ВСУ зупиниться там, де будуть закінчуватися наші інтереси. А інтереси ВСУ закінчаться там, де почнеться кінець російської недоімперії", - написав він.
За його словами, зараз завдання України полягає в тому, щоб відняти у Росії навіть бажання думати, що вона може нападати на сусідні країни.
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