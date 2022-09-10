У Харкові зросла кількість поранених внаслідок обстрілу [ Редагувати ]
Фото: обстріл Харкова / Харківська обласна прокуратура
В суботу, 10 вересня, російська армія обстріляла Шевченківський і Холодногірський райони міста Харкова, внаслідок чого є поранені і загиблий.
За інформацією слідчих, ввечері росіяни вгатили по Холодногірському району міста, один снаряд влучив на територію підприємства.
"Загинув охоронець. Пошкоджено низку житлових будинків, поранено жінку та чоловіка", - йдеться у повідомленні.
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