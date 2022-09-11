ЗСУ зайшли в Козачу Лопань (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські військові увійшли до Козачої Лопані Харківської області. Перед цим окупанти поспішно евакуювалися з селища.
Про це пише в Facebook Дергачівськи1 міський голова Вячеслав Задоренко.
Як відзначив Задоренко, Козача Лопань вже перебуває під контролем ЗСУ.
Додамо, що перед цим окупанти почали поспішно евакуюватися разом з населенням, після чого українці встановили у селищі прапор України.
Варто відзначити, що селище міського типу Козача Лопань розташоване лише більше ніж за 2 кілометри від кордону з Росією.
по темі
Синєгубов додав, що в цілому на півночі, північно-східному напрямку ЗСУ тримають свої позиції
Російські військові евакуюються разом з населенням з Козачої Лопані Харківської області
Українські бійці з початку вересня звільнили вже 3000 кв км територій
У населеному пункті вже майорить жовто-блакитний прапор
За минулу добу, 10 вересня, українські військові ліквідували ще 400 російських окупантів