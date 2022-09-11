Українські військові увійшли до Козачої Лопані Харківської області. Перед цим окупанти поспішно евакуювалися з селища.

Про це пише в Facebook Дергачівськи1 міський голова Вячеслав Задоренко.

Як відзначив Задоренко, Козача Лопань вже перебуває під контролем ЗСУ.

Додамо, що перед цим окупанти почали поспішно евакуюватися разом з населенням, після чого українці встановили у селищі прапор України.

Варто відзначити, що селище міського типу Козача Лопань розташоване лише більше ніж за 2 кілометри від кордону з Росією.