В Україні зростають ставки на оренду житла, а кількість пропозицій на ринку стрімко скорочується. Про це повідомили аналітики OLX Нерухомість.

Впродовж останніх півроку, поки в Україні йде повномасштабна війна, більше українців (+17%) почали здавати своє житло в оренду, а 62% господарів першими йшли на поступки, зокрема робили знижку своїм мешканцям. 58% орендодавців заявили, що знизили ціну в діапазоні 20-50%.

Однак уже наприкінці літа ціни на орендовані квартири поповзли вгору, а пропозиція почала стрімко зменшуватися.

Це пов'язано з тим, що в Україні почалася друга хвиля внутрішньої міграції. Якщо навесні українці шукали найдешевше житло та часто обирали на літо заміську нерухомість, то зараз у пріоритеті квартири в мегаполісах, де є школи, робота, гаряча вода та опалення.

Через це у чотирьох містах-мільйонниках за перший тиждень вересня кількість пропозицій житла зменшилася від 10% у Львові до 23% у Києві.

Як змінилася пропозиція на ринку довгострокової оренди квартир

Київ

У Києві станом на початок серпня налічувалося 26 658 оголошень, але вже на початку вересня їхня кількість впала до 20 569 штук (-23%). Майже половина всіх пропозицій на ринку оренди представлені однокімнатними квартирами. Лише за місяць вони подорожчали на 1 000 грн.

Середня ціна оренди квартир у Києві:

1-кімнатна - 9 400 грн;

2-кімнатна - 13 150 грн;

3-кімнатна - 19 530 грн.

Найдоступніші варіанти можна знайти в Деснянському, Святошинському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Дарницькому районах Києва.

Якщо ж порівняти з минулим роком, середня вартість оренди в Києві знизилась на 20-30%.

Київська область

Ринок орендованого житла активно відновлюється і в Київській області. Порівняно з травнем кількість оголошень про здачу квартир зросла на третину - зараз можна знайти понад шість тисяч варіантів. У порівнянні з минулим роком вибір квартир зріс майже втричі.

Найпопулярніші міста Київської області серед орендарів житла: Бровари, Ірпінь, Бориспіль, Буча та Васильків.

Найдоступніші ціни на оренду однокімнатних квартир:

Бородянка - 3 500 грн;

Буча, Бориспіль, Гостомель - 5 000 грн;

Васильків та Ірпінь - 5 500 грн.

Однокімнатну квартиру у Броварах можна зняти за 6 000 грн на місяць.

Попри значні руйнування, яких зазнали окремі містечка Київщини, на вартість оренди, як і в мирний час, найбільше впливає наближеність до Києва, розмір міста та розвиненість інфраструктури.

Одеса та Дніпро

В Одесі та Дніпрі оренда однокімнатної квартири впродовж першого тижня вересня зросла на 600 грн порівняно з першим тижнем серпня.

В Одесі можна знайти найбюджетніші варіанти оренди житла серед міст-мільйонників - 5 500 грн на місяць. Місяць тому в місті було 12 490 пропозицій, а у вересні їхня кількість зменшилася до 10 236 (-18%).

Середня ціна оренди квартир в Одесі:

1-кімнатна - 5 500 грн;

2-кімнатна - 7 120 грн;

3-кімнатна - 9 610 грн.

Середня ціна оренди квартир у Дніпрі:

1-кімнатна - 9 460 грн;

2-кімнатна - 12 280 грн;

3-кімнатна - 16 660 грн.

Львів

У Львові зміни на ринку оренду найменш помітні порівняно з іншими обласними центрами, де не ведуться активні бойові дії. У вересні кількість оголошень тут зменшилась на 10%, а середні ціни на "однушки" зросли на 1 600 грн.

Середня ціна оренди квартир у Львові:

1-кімнатна - 14 400 грн;

2-кімнатна - 17 190 грн;

3-кімнатна - 18 840 грн.

Рієлтори кажуть, що поки у Львові не спостерігається ажіотажного зростання попиту на квартири. Крім того, у місті зростає пропозиція - багато місцевих жителів поїхали за кордон і намагаються якомога швидше здати звільнені квартири в оренду.

Загалом порівняно з минулим роком ціни на оренду квартири у Львові зросли на 72%.

Ринок оренди квартир

Західні області

У західних регіонах ситуація трохи інша: з семи міст лише у трьох відчутно поменшало квартир від орендодавців. Найбюджетніші варіанти знаходилися у межах 5 500 грн на місяць.

На 24% менше оголошень в Івано-Франківську. У це місто їдуть з усіх куточків країни, і багато квартир здають за цілком прийнятними цінами.

На 31% та 35% відповідно менше пропозицій в Рівному та Луцьку. Найімовірніше - через ризик збройного вторгнення з боку Білорусі та відсутність ажіотажу серед українців. Через це самі ж орендодавці почали пропонувати менше квартир. Житло у цих містах можна знайти за 7 500 гривень на місяць.

Найдорожчі варіанти сьогодні в Ужгороді, де однокімнатні квартири здаються по 16 500 грн на місяць. Останні два місяці літа та початок осені саме "столиця" Закарпаття вирізняється найбільшим цінником, "посунувши" навіть Львів.

Що буде з цінами

За прогнозами аналітиків, восени можна очікувати на стрибок цін на оренду житла, у першу чергу в містах-мільйонниках (крім прифронтового Харкова). У ці міста повертаються біженці, які раніше виїжджали за кордон, а також сюди приїжджають люди з окупованих або прифронтових територій.

Найбільший попит - на бюджетні однокімнатні квартири. Однак зараз вони на вагу золота. Тож рієлтори пропонують здебільшого двокімнатні квартири.

За прогнозами рієлторів, оренда житла у Києві та Одесі вже найближчим часом може зрости на 10-15%. Водночас у західних регіонах країни ринок орендної нерухомості стабілізувався.

Оренда житла у першу чергу залежатиме від ситуації на фронті. Адже попит на квартири зараз формують вимушені переселенці з регіонів, де тривають бойові дії.

Раніше журналісти "Інтера" зробили сюжет про те, які зараз ціни на квартири в Україні, і що буде з ринком нерухомості.