Коли інвестори не поспішають вкладати кошти, а продавці або вичікують ... або готові суттєво іти покупцям на зустріч. Українській ринок нерухомості переживає нелегкі часи, хоча потроху виходить із коми. Зокрема, на відносно безпечних територіях відновлюється будівництво.

Про те, що пропонують продавці, які ціни на квартири і те, як на вартість житла вплинув стрибок курсу долара, розповість Олена Логінова.

Орієнтація на покупця. За якого тепер треба поборотися. Такий ринок нерухомості в умовах війни.

Віктор Нєсін, ріелтор:

На одного покупця припадає десь 30, а то і 40 об'єктів.

Вікторія Берещак, експертка ринку нерухомості:

Попит значно нижче пропозиції і покупець обирає.

Чи рятують українці гроші від знецінення, вкладаючи їх у нерухомість, навіть в умовах війни?

Це житловий комплекс у передмісті Києва - кооперативне будівництво, яке зводить житло "економ класу".

Олена Логінова, кореспондентка:

На цьому об'єкті вже відновили будівництво. Тут зводиться цегляний будинок на 100 квартир.

Забудовник розповідає: в їхньому ЖК 7 будинків. Більшість - уже заселена. Зведення 8-го - нещодавно поновили. Та процес рухається не так швидко, як до війни.

Андрій Зелений, забудовник:

Великих темпів ми набрати не можемо поки що, питання в тому, як люди фінансують, бо ми кооператив ми будуємо за рахунок коштів наших вкладників, наших пайовиків

Тягарем на забудовників лягають зростання цін на матеріали, які підскочили в середньому на 50%, та здорожчання палива. Проте найболючіша проблема - відсутність інвесторів, які не хочуть вкладати гроші в котловани і ризикувати.

Андрій Зелений, забудовник:

Дуже низька активність покупців. Я можу сказати, що у нас практично за 6 місяців продано 4 квартири всього-на-всього і це в першу чергу клієнти, які вже були з нами, тобто люди, які раніше з нами інвестували.

Можливо, попит на готові квартири - вищий? Ось найменша в комплексі студія - на 30 квадратів. І ціни на таке житло, у порівнянні з довоєнним часом, зросли.

Андрій Зелений, забудовник:

Така квартира коштувала в готовому будинку порядка 600 тисяч гривень, то на сьогоднішній день це порядка мільйона гривень вартість такої квартири, якщо брати 100% готовність будинку.

Підскочила вартість житла саме у гривні. Оскільки ціни на нерухомість залежать від курсу долара.

Вікторія Берещак, експертка ринку нерухомості:

Ми бачимо зростання в гривневому еквіваленті, адже національна валюта знецінилася, зростання на 33 відсотка з моменту повномасштабного вторгнення.

А зарплати більшість українців отримує в гривнях. Тож заробляти на квадратні метри доведеться вже не роками, а десятиліттями.

Олена Логінова, кореспондентка:

Якщо брати ціни в гривнях, то вартість готового житла в новобудовах в середньому зросла на 4 000 грн. Приміром вартість економ класу до війни стартувала від 16 000 грн за квадратний метр - зараз від 20 000. Комфорт-клас від 24 000 - на сьогодні від 28. І вартість бізнес класу також зросла на 4000 гривень.

Та якщо вести обрахунки в доларах, ціни навпаки трохи впали.

Вікторія Берещак, експертка ринку нерухомості:

В доларах за період від 24 лютого 2022 року ціна на квадратний метр знизилась в межах 8-10 відсотків в залежності від регіону і сегменту.

Отже, якщо маєш на руках вільну валюту, є сенс іти на вторинний ринок житла.

Віктор Нєсін, ріелтор:

То ціни на деякі квартири ціни впали десь на 30% . На деякі квартири власники тримають ціни ті, які були до війни.

От, приміром, квартира від господарів - ті ж 30 квадратів. Житло з меблями та технікою.

Андрій Зелений, забудовник:

Вартість такої квартири порядка 1 млн 200 - 1 млн 300 тисяч грн в залежності ... це вже вторинний ринок кожен виставляє ціну, хтось щоб швидше продати - нижчу, хтось тримає високу.

Експерти зазначають, саме "вторинка" зараз у більшому попиті. Бо люди не хочуть ризикувати та чекати.

Вікторія Берещак, експертка ринку нерухомості:

Попит фіксуємо на квартири, які були первинним ринком ще нещодавно і стали вторинкою. Ми називаємо їх нова вторинка, тобто це квартири в зданих новобудовах, які вже отримали сертифікат про введення в експлуатацію і заселяються, і починають робити ремонти.

До того ж, можна навіть "зторгувати" солідну знижку.

Віктор Нєсін, ріелтор:

Щас ринок на 100 % покупця, а не продавця. Коли ми продаєм об'єкт, який вартує, ми виставили його в продаж за 90 тисяч доларів, то пропозиція від покупця була 50 тисяч. І це ще не факт, що він купить.

Операцій купівлі-продажу нині поменшало в рази, кажуть експерти. Ринок нерухомості живе насамперед за рахунок оренди. А що ж буде далі? Вартість квадратних метрів первинки, ймовірно, до кінця року зросте на 10-12 відсотків. Причини - курсові коливання, інфляція та здорожчання собівартості. А от на вторинці навпаки - фахівці прогнозують фіксацію цін або і їхнє падіння. Бо тих, хто має гроші і готовий вкладати їх у нерухомість - значно менше, ніж продавців.