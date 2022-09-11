До України приїхав американський мільярдер, колишній гендиректор Google Ерік Шмідт [ Редагувати ]
До України приїхав американський бізнесмен у галузі IT, екс-гендиректор Google Ерік Шмідт. З мільярдером провели зустріч керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє сайт глави держави.
Те, що відбувається у вашій країні через цю війну, - жахливо.
Ерік Шмідт - колишній виконавчий директор і голова правління компанії Google, екс-виконавчий голова та радник з питань технологій компанії Alphabet. За даними Bloomberg, він посідає 54-ту сходинку рейтингу світових багатіїв, його статки оцінюються в $25 млрд.
Раніше він співпрацював з Міністерством оборони США у питаннях інновацій, а його родина заснувала фонди, які займаються доброчинністю у сферах сталого розвитку та відповідального використання природних ресурсів.
Андрій Єрмак і Ерік Шмідт обговорили технологічні рішення, які могли б допомогти Україні пришвидшити деокупацію територій, відновити свою територіальну цілісність і повернутися до безпечного мирного життя.
Бізнесмен також відзначив важливість підтримки талановитої молоді, яка здатна швидко змінювати майбутнє.
Нагадаємо, що Вашингтон оголосив допомогу Києву на три мільярди доларів.
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