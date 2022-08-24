Цьогоріч до Дня Незалежності України компанія Google випустила новий символічний дудл. На головній сторінці найпопулярнішого пошуковика вітають українців з головним національним святом.

Зображення можна переглянути на головній сторінці Google.

Новий дудл "День Незалежності України у 2022 році" надзвичайно символічний, адже пов'язаний із визвольною боротьбою українців.

Назва пошуковика написана у вигляді жовто-синьої смужки, яка обвиває білий силует сокола - він символізує відвагу, хоробрість, а також нагадує герб України - тризуб. Для українців сокіл асоціюється з визвольною боротьбою, тому що ворога завжди прагнули знищити українські державні символи.

Крім того, у середині силуету білого птаха (як відомо, білий птах символізує мир) видніється два різні морські гребені з великими й малими хвилями, які нагадують Чорне й Азовське моря. На нижньому крилі сокола намальовані трикутники жовті й один блакитний - це Карпати й Кримські гори.

На тлі зображено людей, які тримаються за руки й тягнуться догори, - це єдність українців.

Зауважимо, що дудл - це тематичні малюнки Google - своєрідні заставки, які з'являються на домашній сторінці Google з нагоди визначних подій