Речник Білого дому з питань безпеки й оборони Джон Кірбі заявив, що нова зброя для України надходитиме від виробників, а не з армійських запасів США. Мова про рекордну за обсягом військову допомогу Києву на три мільярди доларів, про яку Вашингтон оголосив у День незалежності України. Це знак підтримки України та водночас сигнал Росії, що українську Незалежність захищати буде чим.

Що ж саме передасть Пентагон? Які озброєння, і які технології? Максимально детально про все це розкаже наш спеціальний кореспондент у Сполучених штатах Дмитро Анопченко.

Дмитро Анопченко, кореспондент:

Попри всі розмови (і в Україні - здебільшого, у соцмережах, - і тут, у Сполучених штатах, навіть у серйозних виданнях, взяти ту ж газету Politico), що начебто "військова допомога Україні зменшується" - у Пентагоні ці чутки спростовують. І як приклад наводять новий, рекордний, тримільярдний пакет. І навіть повідомили, що саме він передбачає.

Такого масштабного пакета військової допомоги не було за всю історію відносин Вашингтона і Києва - ані до початку війни, ані після.

Колін Колл, заступник міністра оборони США:

Цей пакет підтримає Україну в довгостроковій перспективі - це багаторічні інвестиції у критично важливі оборонні можливості. Путін, схоже, вірить, що росія може виграти "війну на виснаження" - здолавши з часом українців і їхнє бажання воювати. І похитнути готовність міжнародної спільноти продовжувати підтримувати Україну. Так от, цей пакет якраз є яскравим доказом, що це черговий російський прорахунок.

А щоб у кремлі розуміли - Україні є чим захиститися - в американському оборонному відомстві принципово не роблять таємниці з озброєнь, що потрапили до нового пакету.

Колін Колл, заступник міністра оборони США:

Він включає шість додаткових ракетних систем "Нейсамс" з додатковими боєприпасами для них. До 245 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів - це боєприпаси до артилерійських систем НАТОвського стандарту, які були передані Україні. 65 тисяч снарядів для мінометів і 24 радіолокаційні станції.

Ці РЛС просив Київ - для визначення місця перебування артилерії противника. Вони потрібні на Донбасі, де у розпалі фаза артилерійських дуелей. І де "Хаймарсам" - для ефективності - потрібні максимально детальні дані, куди саме завдавати точкових ударів.

Для цього необхідні й дрони. Їх у цьому пакеті одразу дві модифікації. І "Пума", і Scan Eagle. А ще - нині передбачили можливості для ремонту того обладнання, яке поставили протягом минулих місяців. Це ж не автівка, на СТО не відправиш - для озброєння теж потрібне технічне обслуговування, і для цього створили умови. Ну а щодо строків - у Пентагоні кажуть, що поставки почнуться за 2-3 місяці - передадуть те, що потрібно терміново. Але триватимуть вони й весь наступний рік. Це за великим рахунком "пакет на майбутнє", який дозволить Україні переходити на НАТОвські стандарти.

Колін Колл, заступник міністра оборони США:

Що стосується озброєнь у цьому пакеті, то насправді, ми говоримо і про зброю, на отримання якої за контрактами підуть місяці, а у деяких випадках знадобиться і рік-два-три, щоб доставити це все в Україну. Ми впевнені, що у нас є час, щоб навчити українців використовувати будь-які нові системи, із якими вони ще не знайомі.

Значна частина грошей із цього пакету піде на тренінги та навчання, бо Україні зазвичай передають лише ту зброю, яку вояки вже вміють використовувати. Ще одна важлива заява оборонного відомства: американці (базуючись на даних розвідки) передбачають нову стратегію кремля в Україні. А вона - у затягуванні війни. І очікуванні, що - начебто - Україна буде втомлена, а Захід зосередиться на своїх проблемах.

Колін Колл, заступник міністра оборони США: