Ціна, що знову ділить Європу. Щонайменше 10 країн Євросоюзу виступили проти встановлення граничної вартості на російський газ. Серед них: Угорщина, Італія, Греція. Там побоюються, що кремль їм за це помститься і геть перекриє вентиль з газом. А зимувати треба...

Що ж до самої ідеї встановити граничні ціни на російський газ - про неї заговорили у Брюсселі минулого тижня. І в такий спосіб хотіли не дати москві отримувати надприбутки на енергоносіях і цим фінансувати війну в Україні. Тож, чи залишається шанс, що пропозиція таки буде схвалена? Тетяна Логунова з'ясовувала.

Гранична вартість російського газу як спосіб врегулювати ціну на енергетичному ринку і зменшити прибутки кремля, якими той фінансує війну в Україні. Вже незабаром Європа може встановити цінову "стелю" для блакитного палива з росії. Принаймні, цього хоче очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Урсула фон дер Ляйєн, очільниця Єврокомісії:

Я твердо переконана, що прийшов час обмежити ціну на російський газ, який трубопроводами надходить до Європи.

Таку думку Урсула фон дер Ляйєн вперше озвучила понад тиждень тому. І за короткий час - ця ідея стала офіційною пропозицією Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляйєн, очільниця Єврокомісії:

Наша мета зрозуміла. Ми всі знаємо, що наші санкції сильно негативно впливають на російську економіку, але путін частково згладжує цей ефект коштом викопного палива. Ми повинні скоротити доходи росії, які путін використовує для фінансування своєї жорстокої війни в Україні.

Очільниця Єврокомісії влучила в ціль. Бо як інакше пояснити таку нервову реакцію путіна на її пропозицію?

володимир путін президент росії:

Абсолютно тупое решение. Если кто-то попытается его реализовать, ни к чему хорошему для тех, кто принимает эти решения не приведет. Есть контрактные обязательства, контракты на поставку. А что, будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут! Ничего не будем поставлять!

Пропозицію, яка так розлютила путіна, вже обговорили міністри енергетики ЄС на зустрічі в Брюсселі. Поки без конкретного результату. Євросоюз розділився. ЗМІ повідомляють: щонайменше 10 країн об'єднання - проти граничної ціни на російський газ. Тож дискусія триває. Наступного разу це питання винесуть на розгляд держав ЄС на початку жовтня.

А от щодо російської нафти - гранична ціна - схоже, вже вирішене питання. Принаймні, для країн "великої Сімки". Міністри фінансів "групи Семи" домовилися про запровадження такого обмеження. Очікується, що механізм запрацює на початку грудня. Ну а щодо самої вартості - її встановлять на рівні "шістдесяти доларів за барель".