Депутат державної думи рф михайло шеремет заявив про необхідність "повної мобілізації" у росії.

Депутат від партії "Єдина Росія" пропонує провести "мобілізацію", інакше "мети" війни в Україні не буде досягнуто.

"Без повної мобілізації, переведення на військові рейки, у тому числі й економіки, ми належних результатів не досягнемо. Сьогодні суспільство має бути консолідоване максимально та цілеспрямоване на перемогу", - сказав депутат.

Депутат вважає, що російське суспільство марно витрачає час, а статус "СВО" давно треба змінити.

"І ми маємо мобілізувати всі наші сили. Ми маємо бути солідарними з нашими хлопцями, які там знаходяться", - додав у кінці депутат.