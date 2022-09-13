На кордоні Азербайджану та Вірменії у ніч на 13 вересня спостерігається загострення ситуації. Держави вже обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.

Вказується, що вірменські ДРГ у темний час доби замінували ділянки між позиціями підрозділів азербайджанської армії та дорогами постачання в різних напрямках.

"У результаті вжитих нашими частинами термінових заходів щодо негайного запобігання цим актам відбувся бій", - вказали у Міноборони Азербайджану.

Там також зазначили, що є втрати з обох сторін.

Дії збройних сил Вірменії у Баку назвали провокаціями, які несуть військову загрозу щодо суверенітету країни.

"Вживаються необхідні заходи для придушення вогневих точок збройних сил Вірменії та недопущення розширення масштабів військового конфлікту", - додали в азербайджанському міністерстві оборони.

Що каже Вірменія

Своєю чергою у Міноборони Вірменії кажуть, що Азербайджан відкрив вогонь з артилерії та великокаліберної зброї у бік населених пунктів Ґоріс, Сотк та Джермук.

Однак в Азербайджані вже заявили, що інформація про атаки цивільних об'єктів не відповідає дійсності.

До слова, Вірменія є членом ОДКБ і може на тлі загострення ситації звернутися за допомогою до росії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану.

Адже, згідно з угодою Організації договору про колективну безпеку, напад на Вірменію означає напад на весь блок.

На тлі загострення ситуації на кордоні з Азербайджаном у Вірменії скликали Раду безпеки. Під час зібрання вирішили просити допомоги у Росії та ОДКБ, пише "Арменпрес".

Засідання відбулося уночі 13 вересня та пройшло під головуванням прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Участь у ньому також взяли президент Ваагн Хачатурян і глава Національних зборів Ален Симонян.

Члени Радбезу обговорили подальші кроки щодо ситуації на кордоні з Азербайджаном.

"Схвалили рішення офіційно звернутися до росії з метою реалізації положень Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу, а також до Організації договору про колективну безпеку та до Ради Безпеки ООН", - пишуть журналісти.