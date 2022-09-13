ЗСУ ліквідували понад 53 тисячі окупантів: названі нові втрати росії [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
За минулу добу українські військові ліквідували ще 350 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії склали 53300 солдатів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати росії на 13 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 53300 (+350) осіб ліквідовано;
- танків - 2175 (+7);
- бойових броньованих машин - 4662 (+22);
- артилерійських систем - 1279 (+10);
- РСЗВ - 311 (+0);
- засоби ППО - 165 (+3);
- літаків - 244 (+1);
- гелікоптерів - 213 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 904 (+1);
- крилаті ракети - 233 (+17);
- кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3469 (+6);
- спеціальної техніки - 117 (+0).
У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
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