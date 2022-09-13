Станом на вівторок, 13 вересня, з'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні. Про це свідчить карта бойових дій DeepStateMAP.

Згідно з мапою, біля Лимана Донецької області, порівняно зі вчорашнім днем, розширилася "сіра зона". Ще вчора вказана територія була під контролем росіян. Бої за місто точаться.

У районі нещодавно звільнених Куп'янська та Ізюма ЗСУ продовжують вести контрнаступ, російські окупанти продовжують відступ. На Херсонському напрямку ситуація залишається невідомою у районі населеного пункту Архангельське.