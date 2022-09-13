Карта бойових дій в Україні: що відбувається 13 вересня [ Редагувати ]
Станом на вівторок, 13 вересня, з'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні. Про це свідчить карта бойових дій DeepStateMAP.
Згідно з мапою, біля Лимана Донецької області, порівняно зі вчорашнім днем, розширилася "сіра зона". Ще вчора вказана територія була під контролем росіян. Бої за місто точаться.
У районі нещодавно звільнених Куп'янська та Ізюма ЗСУ продовжують вести контрнаступ, російські окупанти продовжують відступ. На Херсонському напрямку ситуація залишається невідомою у районі населеного пункту Архангельське.
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