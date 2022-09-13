Що викличе "ефект доміно" та обвалить фронт росіян: Подоляк дав відповідь [ Редагувати ]
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що звільнення Луганська чи Донецька стане остаточним ударом по російській армії та викличе "ефект доміно". Для того, щоб це сталось українським військовим потрібна зброя. Про це він заявив у Twitter.
Звільнення Луганська чи Донецька викличе "ефект доміно", обвалить ru-фронт і призведе до політичної дестабілізації у рф. Це реально. Потрібна воля (зброя).
Крім того, за його словами, додаткова зброя необхідна і для того, що треба захистити об’єкти критичної інфраструктури системами ППО.
Тому що росія воюватиме лише з цивільними.
По-перше, треба захистити об’єкти критичної інфраструктури системами ППО. Тому що Росія воюватиме лише з цивільними. По-друге, звільнення Луганська чи Донецька викличе ефект доміно, обвалить ru-фронт і призведе до політичної дестабілізації у РФ. Це реально. Потрібна воля (зброя).— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 13, 2022
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