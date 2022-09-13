Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про те, що українські захисники звільнили в Харківській області від російських військ вже 3 800 квадратних км. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Кількість деокупованих населених пунктів сягнула 300.

Ця операція по звільненню Харківської області тривала декілька днів і вона планувалась на декілька днів, і починаючи з 6 вересня по сьогодні звільнено 3 800 квадратних км, більше 300 населених пунктів і близько 150 тисяч наших людей стали вільними від окупації. Операція триває, вона розпланована до повного звільнення Харківської області.

При цьому вона не стало розголошувати всіх деталей щодо тотального звільнення області та висловила впевненість, що "це станеться якнайшвидше".