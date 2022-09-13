В Мелітополі пролунали три вибухи [ Редагувати ]
Фото: Telegram
У вівторок, 13 вересня, в окупованому Мелітополі знову пролунали вибухи. Про це повідомляється у Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.
Щойно: три гучні вибухи у Мелітополі в районі аеродрому, де окупанти безуспішно облаштували одну з військових баз.
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