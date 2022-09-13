Частина Харкова досі залишається без світла і води. Усе через резервну лінію, яка вийшла з ладу вранці. Над усуненням проблеми працюють енергетики та надзвичайники. І вже на цю годину вдалося у деяких районах поновити електропостачання та запустити тролейбуси та трамваї. Метро не працює.

Водночас триває операція по звільненню Харківщини від загарбників. Міноборони звітує про вже вільні Липці, Глубоке, Стрілече. А от яка ситуація у самому Харкові? Дивімося в сюжеті Світлани Шекери.

Харків - тримає удар. За всі успіхи ЗСУ і поразки рашиської армії. Оскаженілі окупанти в ніч на 12 вересня вдарили ракетами по Новобаварському району. Дві ворожі С-300 поцілили в житловий триповерховий будинок. Мешканців засипало уламками і порізало склом.

Павло Буданов, мешканець пошкодженого будинку:

Супруга побежала по лестнице, и там или трещина, или перелорм мизинца. Порезы на ногах. Ну тут всё, тут стекло. Окно вон там в двери было, кота нет, кот где-то пропал. Страшно? Не то слово, просто кошмарно!

Одна людина загинула. Двоє - поранені. Пані Ілона перебралася до Харкова з окупованого Мелітополя. Та рашисти і тут дістали - жінка потрапила під ракетний удар. З-під завалів її діставали рятувальники.

Ілона Саранча, мешканка пошкодженого будинку:

Второе бах, и я вот тут вот на пол, и уже это вот всё, если б вышла в подъезд, меня бы уже просто не было. Крики, люди кричат. Ну я тоже кричать начала, меня вытащили отсюда, вывели на улицу, там у меня начались судороги, слава богу, помогли. Скорая мне оказала помощь, у меня был гипертонический криз.

Зранку люди прийшли до зруйнованого будинку забирати вцілілі меблі та особисті речі. Жити в квартирах тепер неможливо. Фасад дому геть зруйнований. Замість даху - стирчать оголені балки. Вибуховою хвилею з вікон винесло навіть рами.

Дар'я Єгорова, мешканка постраждалого будинку:

У нас завалилось всё, шкаф завалился, и нас доставали. И где-то там под завалами наша кошка лежит.

Не встигли харків'яни оговтатися від нічних вибухів, як після 13-ї ворог відкрив вогонь з реактивної артилерії по центру. Снаряди влучили в місце, де саме тривали дорожні ремонтні роботи. Одна людина - загинула.

Володимир Тимошко, начальник ГУ Національної поліції в Харківській обл.:

Потерпілий є. В районі нанесення удару, наслідки якого за моєю спиною, сьогодні загинула 1 людина. Це місцевий мешканець, який жив до сьогоднішнього дня звичайним життям, як будь-хто з нас, це знову горе в харківській родині, це знову біль для Харкова.

Снаряди поцілили і в будівлю слідчого управління нацполіції. Верхні поверхи - спалахнули.

Сергій Болвінов, начальник слідчого відділу ГУ Нацполіції в Харківській обл.:

Сталося потрапляння боєприпасів в будівлю, адмін-ну будівлю ГУ нацполіції. Де знаходяться працівники, робочі кабінети працівників слідчого управління та управління стратегічних розслідувань.

Євген Василенко, речник ДСНС в Харківській обл.:

На місце події виїхали рятувальники. Це 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки на цистернах, 4 автодрабини, загалом близько 80 чол особового складу ДСНС. На місці працюють сапери. Виявляють залишки розірваних і нерозірваних боєприпасів.

Начальник поліції завіряє - якщо у вогні згорять кримінальні справи, їх відновлять.

Володимир Тимошко, начальник ГУ Національної поліції в Харківській обл.:

Якщо вони згоріли чи не згоріли, я вам нагадаю відомий вислів: рукописи не горять. КПК передбачений порядок поновлення кримінальних проводжень в разі їх знищення. І ми докладемо всіх зусиль, якщо такі випадки є, щоб вони були поновлені, ці кримінальні провадження. Будь-яка особа, яка заслуговує на притягнення до кримінальної відповідальності, її не уникне. Я вам це гарантую.

І сьогодні вночі російська ракета прямим влучанням зруйнувала школу і дитячий садок в місті Лозова. Це за 150 кілометрів від Харкова. Без класів залишилися півтисячі школярів і 80 вихованців дитсадочка. Це був найстаріший навчальний заклад у місті.