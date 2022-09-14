І подія, яку не можна оминути увагою. Таємничий форум "Ялтинська Європейська стратегія", який днями відбувся у Києві. Саме на цьому заході Володимир Зеленський закликав Захід не вірити у будь-які обіцянки Путіна. І зазначив, що Україна не має наміру починати будь-які переговори з Росією. Хто ж не побоявся приїхати до української столиці? Яна Танчак розповість.

Яна Танчак, кореспондентка:

300 портретів матерів, які втратили своїх синів під час російсько-української війни у 2014-2015 роках розташовані в одному з готелів, де проходить Ялтинська Європейська стратегія. Їх погляди пронизані болем та розпачем і спрямовані на учасників міжнародного форуму, які з їхалися зі всього світу, щоб обговорити майбутнє України, за яке і віддали своє життя діти цих жінок.

Іноземні гості не побоялися приїхати до української столиці попри війну. Весь час їм про російську небезпеку нагадує ось цей екран.

Віктор Пінчук, засновник YES:

На цьому екрані ви бачите українське небо - фотографії неба у всіх областях України і в деяких західних містах. Якщо один - стане чорним не думайте, що він не працює. Це значитиме, що в цей момент там сигнал повітряної тривоги. Там лунає повітряна тривога по цій області.

На заході перші особи держави. І не лише України - президент Литви. Премʼєр Польщі, знакові підприємці - колишній очільник гугл Ерік Шмідт, Халюк Байрактар - саме його підприємство виробляє байрактари, які вже стали символічними для українців. Мислителі світового рівня - Тімоті Снайдер, Енн Епплбаум, Ніл Фергюсон. Відриття традиційно - розпочинають із виступу українського президента, яку вже всі розібрали на цитати. У перші хвилини промови, нагадаю, Володимир Зеленський - говорить: Україна йтиме до повного звільнення своїх територій. А вирішальними будуть - наступні 90 днів:

Володимир Зеленський, президент України:

Це найскладніша зима для всього світу. Це 90 днів, які стануть випробовуванням для нашої віри у перемогу, випробуванням для нашої витримки і єдності. Росія робить усе, щоб за 90 днів цієї зими зламати спротив України, спротив Європи та спротив світу. Бо це те, на що Росія сподівається, це її останній аргумент. Попереду 90 днів, які вирішать більше, ніж 30 років незалежності України. 90 днів, які вирішать більше, ніж усі роки існування Європейського Союзу. Зима визначить наше майбутнє.

Всі іноземні гості в один голос твердять - Україна бореться за свободу всього цивілізованого світу. Якщо українці чітко знають, хто такий путін. Тут можна процитувати всім відому пісню харківських ультрас. То яке визначення путіну дають іноземці? В ексклюзивних коментарях нам президент Латвії про Путіна говорить так.

Егілс Левітс, Президент Латвії:

Хто для вас путін? - путін - глава держави, яка є державою-агресором. А ми віддані принципам міжнародного права, міжнародній архітектурі миру і маємо діяти відповідно. Та держава, яка скоїла і скоює найсерйозніші злочини, порушуючи міжнародне законодавство, повинна відповісти.

А це відповідь на наше питання відомого професора Йєльського університету Тіматі Снайдера.

Тіматі Снайдер, історик, професор Йєльського університету:

- Якщо вже згадали путіна. Хто він. І ким залишиться в історії? - Треба віддати належне - він талановита людина, яка вижила у багатьох різноманітних політичних перипетіях. І я вірю, що зараз, на своєму останньому етапі, він - людина, одержима ідеями. Але, на жаль, це жахливі ідеї, ідеї, які наслідують найгірші традиції російського імперіалізму, ідеї, які суперечать базовим елементам реальності. Трагічна доля чекатиме на нього, аби дати йому урок. Світ дасть йому урок.

Думаю, що його пам'ятатимуть як російського очільника, який - зіпсував вузлову точку, в якій усе було стабільно, в росії були гроші, ціни на газ і нафту були високі. Його запам'ятають, як президента, котрий створив жахливе десятиліття для росії.

Деспотом путіна називає американський конгресмен Джим Коста.

Джим Коста, конгресмен:

Україна може зупинити путіна, і західний світ може його зупинити. У Путіна буде не тільки остання війна, але й остання його здатність робити щось конструктивне для Росії в майбутньому.

Через анексію Криму Ялтинська Європейська стратегія вкотре відбувається тимчасово у Києві. Але щороку форум закінчують фразою "Наступного року - в Ялті". І нині завдяки Збройним силам України - Ялта стає все ближче.