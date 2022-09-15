Зеленський потрапив у ДТП [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Президент України Володимир Зеленський потрапив з кортежем у ДТП у Києві.
Про це повідомляє в Facebook прессекретар глави держави Сергій Никифоров.
За його словами, автомобіль президента зіткнувся з легковою машиною.
"Медики, які супроводжують главу держави, надали водієві легковика невідкладну допомогу і передали кареті швидкої", - розповів Никифоров.
Він зазначив, що президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено. Всі обставини ДТП з'ясують правоохоронці.
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