У Дніпрі пролунали вибухи [ Редагувати ]
Фото: Pixabay
У п'ятницю, 16 вересня, у Дніпрі пролунали вибухи. Про це повідомляє Повітряне командування "Схід" у Facebook.
Над містом працює система протиповітряної оборони.
Дніпро! Працює ППО! Дотримуємося заходів безпеки!
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