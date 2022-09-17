Протягом 16 вересня сили ЗСУ відбили 2 спроби штурму російських окупантів на півдні. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

ЗСУ завдали удару по пункту управління ворога у Херсоні.

Зазначається, що загарбники час від часу наважуються на відчайдушні спроби покращити своє тактичне положення.

Двічі протягом бойового дня противник спробував провести штурмові дії за напрямками:

Правдине - Степова Долина;

Архангельське - Іванівка.

В обох випадках, незважаючи на підтримку танку Т-72 і БМП-2 росіяни успіху не мали та, зазнавши втрат, відступили.

ЗСУ вразили пункт управління ворога в Херсоні

В ОК "Південь" також інформують, що нашою авіацією завдано 15 ударів по розташуванню ворога, а ракетно-артилерійськими підрозділами - виконано 250 вогневих завдань, зокрема по:

районах зосередження живої сили та техніки поблизу Старої Збур'ївки;

пункту управління, безпосередньо, в Херсоні;

станції радіоелектронної боротьби у Новій Каховці;

альтернативній понтонній переправі поблизу Садового.

Унаслідок атак українських воїнів росія втратила: