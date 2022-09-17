ЗСУ завдали удару по пункту управління окупантів у Херсоні [ Редагувати ]
Протягом 16 вересня сили ЗСУ відбили 2 спроби штурму російських окупантів на півдні. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
ЗСУ завдали удару по пункту управління ворога у Херсоні.
Зазначається, що загарбники час від часу наважуються на відчайдушні спроби покращити своє тактичне положення.
Двічі протягом бойового дня противник спробував провести штурмові дії за напрямками:
- Правдине - Степова Долина;
- Архангельське - Іванівка.
В обох випадках, незважаючи на підтримку танку Т-72 і БМП-2 росіяни успіху не мали та, зазнавши втрат, відступили.
ЗСУ вразили пункт управління ворога в Херсоні
В ОК "Південь" також інформують, що нашою авіацією завдано 15 ударів по розташуванню ворога, а ракетно-артилерійськими підрозділами - виконано 250 вогневих завдань, зокрема по:
- районах зосередження живої сили та техніки поблизу Старої Збур'ївки;
- пункту управління, безпосередньо, в Херсоні;
- станції радіоелектронної боротьби у Новій Каховці;
- альтернативній понтонній переправі поблизу Садового.
Унаслідок атак українських воїнів росія втратила:
- 33 солдатів,
- 2 танки,
- 152-мм гаубицю "Мста-Б",
- 120-мм мобільний міномет,
- 9 одиниць авто-бронетехніки.
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