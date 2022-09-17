Сили ЗСУ підняли український прапор у селі Діброва Донецької області. Про це повідомляється у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

Офіційної заяви про його звільнення ще немає.

Підіймаємо прапор над населеним пунктом Донецької області. Діброва переходить під контроль української армії. Національна гвардія звільняє наші території крок за кроком, село за селом. Перемога буде за нами.

Примітно, що на карті Deepstatemap наразі це село позначене як "сіра зона".

Також стало відомо і про підняття українського прапора у курортному селищі Щурове в Донецькій області.