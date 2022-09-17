Жителям деокупованих населених пунктів Харківської області необхідно поки що не повертатися додому, оскільки там тривають обстріли.

Про це повідомляє міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

"Там тривають обстріли (на звільненій частині Харківської області - ред.). Там ситуація покращилася, але не для того, щоб повертатися. Тому моє прохання та рекомендація - почекати", - закликала Верещук.

При цьому вона наголосила, що наразі першочерговим завданням України у цьому регіоні є відновлення місцевої влади у деокупованих населених пунктах.