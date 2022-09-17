Українців закликають почекати з поверненням на звільнену частину Харківської області [ Редагувати ]
Жителям деокупованих населених пунктів Харківської області необхідно поки що не повертатися додому, оскільки там тривають обстріли.
Про це повідомляє міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі телемарафону.
"Там тривають обстріли (на звільненій частині Харківської області - ред.). Там ситуація покращилася, але не для того, щоб повертатися. Тому моє прохання та рекомендація - почекати", - закликала Верещук.
При цьому вона наголосила, що наразі першочерговим завданням України у цьому регіоні є відновлення місцевої влади у деокупованих населених пунктах.
по темі
Українцям, які через війну буди змушені залишити свої домівки, не варто планувати повернення додому до весни 2023 року. Такий невтішний прогноз в ефірі національного телемарафону дала віцепрем'єр-міністер - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук
Президент України Володимир Зеленський назвав удари по росіянах у Криму роботою по мілітаризованій інфраструктурі на окупованих територіях
Україна має продумані військові операції на всій території країни
Глава служби папських милостин кардинал Конрад Краєвський потрапив під обстріл в Україні під час роздачі гуманітарної допомоги
Українським військовим вдалося підтвердити знищення 180 росіян в Херсоні