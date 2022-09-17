Україна має продумані військові операції на всій території країни. При цьому ЗСУ не повинні втрачати ініціативу, яку вони здобули.

Про це повідомляє в інтерв'ю президент України Володимир Зеленський для Reuters.

"У нас продумані операції на всій території нашої держави. Що за чим ми будемо робити я не готовий говорити, але ми налаштовані абсолютно серйозно, ми розуміємо, що будемо робити", - сказав він.

Проте президент не назвав часові пріорітети української армії.

Зеленський також зазначив, що Україні не можна втрачати ініціативу, яку вона перехопила.

"Тому ми повинні йти вперед, деокуоповуючи крок за кроком нашу і тільки нашу територію", - сказав він.