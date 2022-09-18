Єрмак розповів, що необхідно для перемоги над росією [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
З російською федерацією не можна домовлятись. Зло лікується виключно силою та знищенням.
Про це повідомляється в Telegram-каналі керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
"Вирішити російське питання можливо лише силою. Спроби домовлятися зі злочинцями виглядають абсурдно", - пише Єрмак.
За слова керівника Офісу президента, для перемоги Україні необхідні:
- санкції проти росії;
- військова перевага;
- визнання росії державою-спонсором тероризму;
- далекобійні боєприпаси для РСЗВ ЗСУ;
- паритет в озброєнні та симетрична відповідь.
"Зло лікується тільки знищенням. Ми здатні знищити зло", - додав Єрмак.
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