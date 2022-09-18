У Зеленського різко відповіли на заклик екс-міністра Румунії розділити Україну [ Редагувати ]
Колишній міністр закордонних справ Румунії Андрій Марга має розуміти перспективу кримінальної відповідальності за свої заклики поділити Україну.
Про це повідомляє радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.
"Агентна криза" спонукає росію діставати з шафи навіть найбільш забутий політичний нафталін. Якщо румунський пан Марга робить свої заяви "з усією відповідальністю", то має розуміти і перспективу кримінальної відповідальності. За посягання на цілісність та суверенітет іншої держави", - написав він.
Напередодні Марга закликав Україну віддати частину своїх територій росії, Польщі, Румунії та Угорщині.
"Я з усією відповідальністю кажу, що Україна знаходиться у неприродних кордонах. Вона має поступитися Закарпаттям Угорщини, Галичиною - Польщею, Румунією - Буковиною, а росії - Донбасом і Кримом. Це території інших країн, інакше будуть конфлікти", - сказав Марга.
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