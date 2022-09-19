У Кривому Розі пролунали вибухи [ Редагувати ]
У Кривому Розі прогриміли вибухи у понеділок, 19 вересня. Про це повідомляє "Перший Міський. Кривий Ріг".
Зазначимо, що у Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога.
Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що росіяни вдарили по Криворізькому району з реактивних систем залпового вогню, ймовірно з системи "Смерч".
Обійшлося без втрат.
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