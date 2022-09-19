У Зеленського відреагували на "референдуми" в ОРДЛО [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Будь-які "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей є нічим іншим, як фікцією. Вони не вплинуть на політику України та міжнародної спільноти.
Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.
"Ru-пропагандисти закохані в "референдуми" як панацею. Маю для них погані новини. Є глобальний консенсус та міжнародне право. Воно однозначне: Донецьк, Луганськ, Крим - це Україна. Будь-які спроби перефарбувати прапори - фікція, що нічого не змінить ні для нас, ні для партнерів", - написав він.
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