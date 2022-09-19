У Запоріжжі у кількох районах чути вибухи [ Редагувати ]
Фото: у Запоріжжі чути звуки вибухів / РБК-Україна
У Запоріжжі у низці районів чути вибухи. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.
При цьому тривогу у місті та області не оголошували.
У соцмережах публікують відео зі звуками вибухів.
по темі
Prev Next
19 вересня 2022 08:34 Удар по Запоріжжю: стало відомо про наслідки
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив про те, що вранці 19 вересня російські війська завдали ще одного ракетного удару по Запоріжжю
19 вересня 2022 07:40 У Запоріжжі чутно вибухи
Під ранок 19 вересня, у Запоріжжі знову лунають вибухи, у місті та області оголошено повітряну тривогу
15 вересня 2022 08:23 Окупанти завдали удару по Запоріжжю
Російські окупанти атакували Запоріжжя, приліт зафіксували біля інфраструктурного підприємства міста
11 вересня 2022 09:20 Запорізька АЕС повністю зупинена
У ніч на неділю, 11 вересня, енергоблок №6 Запорізької АЕС відключили від енергомережі
08 вересня 2022 07:56 Ворог зазнав великих втрат: ЗСУ вдарили по базі окупантів під Запоріжжям
У Генштабі ЗСУ повідомили про те, що унаслідок вогневого удару по зосередженню особового складу та військової техніки окупантів