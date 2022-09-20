ЗСУ поцілили у склад техніки окупантів: виведено з ладу 50% [ Редагувати ]
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Минулої доби Сили оборони поцілили у місце розташування ворожої техніки.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"В районі населеного пункту Новоайдар Луганської області підтверджено успішне вогневе ураження району зосередження озброєння та військової техніки противника 18 вересня поточного року. Було ліквідовано та виведено з ладу близько 50 одиниць військової техніки та знищено боєприпаси", - повідомили у Генштабі.
Крім того, у районі населеного пункту Сватове підрозділи Сил оборони вдарили по району зосередження ворожої живої сили.
За даними Генштабу, 70% особового складу, що знаходився на вказаному об'єкті, загинули.
Минулої доби російські окупанти завдали 10 ракетних і 15 авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з РСЗВ по об'єктах на території України.
Зберігається загроза завдання противникам авіаційних та ракетних ударів по всій території України.
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