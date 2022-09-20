Минулої доби Сили оборони поцілили у місце розташування ворожої техніки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"В районі населеного пункту Новоайдар Луганської області підтверджено успішне вогневе ураження району зосередження озброєння та військової техніки противника 18 вересня поточного року. Було ліквідовано та виведено з ладу близько 50 одиниць військової техніки та знищено боєприпаси", - повідомили у Генштабі.

Крім того, у районі населеного пункту Сватове підрозділи Сил оборони вдарили по району зосередження ворожої живої сили.

За даними Генштабу, 70% особового складу, що знаходився на вказаному об'єкті, загинули.

Минулої доби російські окупанти завдали 10 ракетних і 15 авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з РСЗВ по об'єктах на території України.

Зберігається загроза завдання противникам авіаційних та ракетних ударів по всій території України.