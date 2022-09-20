У путіна зробили нову заяву про переговори з Україною [ Редагувати ]
У кремлі нібито "не бачать перспектив" для мирних переговорів з Україною. Принаймні найближчим часом.
Про це заявив прес-секретар президента рф Дмитро Пєсков, повідомляє російська служба BBC.
"Що стосується можливості політико-дипломатичного врегулювання ситуації. Наразі такі перспективи не проглядаються", - каже Пєсков.
Нагадаємо, що з успішним контрнаступом ЗСУ, зокрема, на Харківському напрямку простежується все більше інтерес росіян до переговорів.
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