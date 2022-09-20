У Грузії озброєний чоловік захопив заручників у банку та вимагає $2 млн (відео) [ Редагувати ]
У грузинському місті Кутаїсі (друге за величиною місті країни) невідомий злочинець у масці та військовому камуфляжі, озброєний пістолетом, увірвався до місцевого відділення найбільшого в країні банку - Bank of Georgia.
Він взяв у заручники 30 відвідувачів філії та вимагає викуп у розмірі $2 млн. Через годину загарбник звільнив двох літніх жінок.
Банк оточили спецпідрозділи МВС. Грабіжник загрожує підірвати себе разом із заручниками, якщо гроші йому не принесуть до 15:30. Бомби він прикріпив до стін філії зсередини.
В останні роки Bank of Georgia кілька разів зазнавав нападів. Найгучнішим із них стало захоплення заручників у зугдідській філії банку неподалік кордону з Абхазією 21 жовтня 2020 року.
Тоді колишній військовослужбовець грузинської армії Бадрі Есебуа захопив десятки заручників. Після довгих переговорів отримав від влади викуп $500 тис. і поїхав на машині разом із трьома заручниками та начальником місцевої поліції. Невдовзі він звільнив людей та втік до лісу. Злочинця досі не затримано.
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