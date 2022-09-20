Росіяни вирішили асиметрично відповісти на український контрнаступ, оголосивши про термінове проведення "референдумів" в ОРДЛО та на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей щодо приєднання до росії.

Про це повідомляє радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Вони думають, що незаконний "референдум" зможе зупинити HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів на наших землях. Впевнені, що хочете витратити час, потрібний для організації втечі, на нове шоу? Спробуйте… Буде цікаво", - написав він.