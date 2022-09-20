Псевдореферендуми, які росія планує провести на тимчасово окупованих територіях України, не будуть законними. Міжнародна спільнота повинна засудити наміри країни-агресора.

Про це повідомляє генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Twitter.

"Фіктивні референдуми не мають легітимності та не змінюють характеру загарбницької війни Росії проти України. Це подальша ескалація путінської війни", - написав він.

Столтенберг зазначив, що міжнародна спільнота має засудити це "кричуще порушення міжнародного права" та посилити підтримку України.