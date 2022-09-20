Мобілізація в росії: у Білому домі заявили про наміри путіна [ Редагувати ]
У Білому домі вважають, що президент рф володимир путін може готуватись до проведення мобілізації на тлі успішного контрнаступу ЗСУ. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейка Саллівана під час брифінгу.
Салліван нагадав, що українські військові останніми днями провели успішний контрнаступ на сході. За його словами, враховуючи успіхи ЗСУ, путін "може перебувати на порозі ухвалення двох рішень".
Радник Байдена пояснив, що одним із таких рішень є підготовка до псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях України, які є порушенням українського суверенітету.
росія поспішає провести ці референдуми у відповідь на успіхи України на полі бою, а також для підготовки до потенційних мобілізаційних заходів.
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