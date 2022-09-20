Місія МВФ в Україні: Шмигаль назвав сроки початку роботи [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою. Про це повідомляє голова Кабміну у Twitter.
Сторони домовились про початок роботи місії фонду у жовтні.
Під час перемовин було обговорено питання нової програми співробітництва між Україною та МВФ.
Домовилися про початок місії МВФ вже у жовтні.
Також прем'єр зазначив, що подякував Георгієву за лідерство та підтримку у боротьбі з агресором.
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