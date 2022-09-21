Під час ранкової промови президент російської федерації володимир путін вкотре вдався до ядерного шантажу. Про це повідомляє Reuters.

В ЄС закликали ще більше тиснути на голову Кремля через його "ядерну авантюру". За словами речника Європейської комісії з питань зовнішньої політики Пітера Стано, путін грається в ядерну азартну гру й продовжує використовувати ядерний шантаж як частину свого терору.

путін грає в ядерну азартну гру. Він використовує ядерний елемент як частину свого арсеналу терору, це неприйнятно.

Також речник зауважив, що міжнародне товариство не визнає фіктивні "референдуми", які москва оголосила на тимчасово окупованих територіях України.