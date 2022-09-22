Представник президента України у Верховній Раді Федор Веніславський заявив про те, що розвідка окупантів має цілу мережу агентів в Україні, зокрема й у секторі безпеки та оборони. Про це він сказав під час брифінгу.

Недооцінювати ворога ми не можемо. Їхнє розвідуправління достатньо має, на превеликий жаль, в тому числі і в наших рядах українського сектору безпеки та оборони багато агентів. Я думаю, що вони розуміють подальші кроки, частково, наших збройних сил, які ми будемо спостерігати найближчим часом.

За його словами, щоб не допустити подальших активних успішних дій ЗСУ росіяни намагаються цьому щось протиставити, наприклад ту ж саму мобілізацію.