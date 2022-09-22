"У секторі оборони України росія має агентів" - Веніславський [ Редагувати ]
Представник президента України у Верховній Раді Федор Веніславський заявив про те, що розвідка окупантів має цілу мережу агентів в Україні, зокрема й у секторі безпеки та оборони. Про це він сказав під час брифінгу.
Недооцінювати ворога ми не можемо. Їхнє розвідуправління достатньо має, на превеликий жаль, в тому числі і в наших рядах українського сектору безпеки та оборони багато агентів. Я думаю, що вони розуміють подальші кроки, частково, наших збройних сил, які ми будемо спостерігати найближчим часом.
За його словами, щоб не допустити подальших активних успішних дій ЗСУ росіяни намагаються цьому щось протиставити, наприклад ту ж саму мобілізацію.
Але об’єктивно мобілізація не є короткостроковою дією, яка одразу приведе до якогось ефекту, щоб провести процедуру мобілізації - це не дні, а тижні. потім, щоб цих військових розподілити по бойовим частинам, провести бойове злагодження і вкинути їх в бій.
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