На Харківщині росіяни чи не щодня намагаються хоча б десь повернутися на втрачені позиції. Але марно. Щоразу, зазнавши суттєвих втрат ворог змушений відступати. Через свої невдачі окупанти тероризують мирне населення на прифронтових територіях, зокрема обстрілюють населені пункти, прилеглі до лінії зіткнення та кордону з рф.

Наш наступний матеріал, створений спільно з колегами з Військового телебачення, - із села Пасіка на Харківщині.

Олександр Осовський, воєнний кореспондент:

За моєю спиною селище Пасіка, яке було деокуповане в ході успішної наступальної операції наших військових. А цей металобрухт - усе, що залишилося від російського танчика.

Що ближче до села, то більше ворожого металобрухту.

Олександр, житель с. Пасіка:

Росіяни й кавказці були. Але кавказці швидко звалили. Спочатку приїхали тут - Аллах Акбар! А потом за тиждень їм дали прочухана, вони й звалили. Колона стояла, розбили їх. Там п'ятеро бурятів лежали, так вони їх не ховали, десь у городі зарили там же, а своїх намагалися вивозити.

Пасіка була під російською окупацією майже півроку. Весь цей час рашисти безжально нищили та грабували село.

Зінаїда, жителька с. Пасіка:

Росіяни - це нелюди. Нелюди. Якби ви бачили, люди покидали свої хазяйства. В нас дуже багате село було. Обгорілі телятка бігають, пищать, верещать. А скільки людей лежало! Ті, що приїхали, кажуть - дихати нема чим.

В ході наступу української армії окупанти зазнали тут значних втрат, а тому тікали, аж п'яти горіли. Кидали техніку та боєприпаси.

Зінаїда, жителька с. Пасіка:

Ми дуже чекали, що прийде наша армія. Вірили в це. Ми дуже раді! Хлопці, оставайтеся живими і звільніть усю Східну Україну до самих морів.

І наші захисники готові й далі йти вперед, звільняючи нові й нові населені пункти на сході України.