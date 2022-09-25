Киргизія та Таджикистан підписали протокол про припинення конфлікту Джерело: Reuters

Очільники комітетів нацбезпеки Киргизії та Таджикистану підписали протокол про припинення конфлікту. Документ узгодили на кордоні між країнами.

Про це повідомляє Akipress.

Мирний протокол підписали голова КНБ Киргизії Камчібек Ташієв та його таджицький колега Саймумін Ятімов. Сторони домовилися законсервувати чотири прикордонні пости, через які виникають конфлікти.

"Пости повністю забираються і там не буде жодного військовослужбовця та цивільного", - пояснили в Киргизії.

Після цього мешканці, яких раніше евакуювали, можуть повертатися додому.