Киргизія та Таджикистан підписали протокол про припинення конфлікту [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Очільники комітетів нацбезпеки Киргизії та Таджикистану підписали протокол про припинення конфлікту. Документ узгодили на кордоні між країнами.
Про це повідомляє Akipress.
Мирний протокол підписали голова КНБ Киргизії Камчібек Ташієв та його таджицький колега Саймумін Ятімов. Сторони домовилися законсервувати чотири прикордонні пости, через які виникають конфлікти.
"Пости повністю забираються і там не буде жодного військовослужбовця та цивільного", - пояснили в Киргизії.
Після цього мешканці, яких раніше евакуювали, можуть повертатися додому.
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Сторони звинувачують одна одну у провокаціях. Жертви є по обидва боки рубежу. І домовленості щодо тиші не дотримуються попри те, що напередодні лідери країн на саміті Шанхайської організації співробітництва домовилися про припинення вогню та відведення сил від лінії зіткнення.
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