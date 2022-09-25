Недружня дипломатія. Україна покарала посла Ірану через постачання зброї росії. МЗС позбавило дипломата акредитації, а також скоротило кількість працівників в самому іранському посольстві.

За останні кілька тижнів наші військові збили більше десятка іранських безпілотників, якими росія атакує наші мирні міста. При цьому Тегеран заперечує постачання дронів країні-агресорці. Про конфлікт - розкаже Марина Біленька.

Українські бійці буксирують багатоцільовий ударний безпілотник іранського виробництва "Мохаджер-6". Таку пташку наші зенітники приземлили вперше, - повідомляє речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Цей дрон призначений для розвідки, спостереження й вогневого ураження. Адже на собі - може нести до чотирьох високоточних боєприпасів.

За даними іранського аналітика Елайджи Маньє, усього рф закупила в Ірану близько тисячі БПЛА. Це підтверджують і в Білому домі.

Карін Жан-П'єр, речниця Білого дому:

За нашими даними, росія отримала від Ірану безпілотники серії Mohajer-6 та Shahed протягом кількох днів у серпні. Обладнання БПЛА завантажили на аеродромі в Ірані в російські транспортні літаки, потім вони вилетіли до рф.

Хоча на рахунку ЗСУ поки один збитий "Мохаджер", знищених "Шахідів" вже нараховується зо півтора десятка. Йдеться про дрон-камікадзе, який рф перефарбувала і перейменувала на "герань-2".

Їх запускають парами, чи навіть "зграєю" - з усього, чого лише можна: вантажівок, залізничних вагонів і навіть кораблів. На одному дроні можна закріпити до 50 кілограмів вибухівки. А долає він до двох з половиною тисяч кілометрів.

Перший такий безпілотник українські армійці збили ще 12 вересня поблизу Куп'янська на Харківщині. Та за останній тиждень такі БПЛА помічали й у небі над Дніпропетровською та Миколаївською областями.

Днями одразу трьома дронами окупанти атакували Одесу. Два - завдали удару по міській адмінбудівлі. Одна людина загинула, ще одна - дістала поранення.

Один літальний апарат вдалося збити - це зафільмували місцеві жителі.

Перші чутки про закупівлю іранських безпілотників росією з'явилися ще у серпні. Утім офіційні представники ісламської республіки цю інформацію заперечували. В офісі президента України на брехню Тегерана відреагували.

Володимир Зеленський, президент України:

Сьогодні для ударів на Дніпропетровщині та по Одесі російська армія застосувала іранські безпілотники. Я доручив МЗС жорстко відреагувати на цей факт. Світ знатиме про кожен факт колаборації зі злом, і це матиме відповідні наслідки.

Одразу ж до МЗС викликали тимчасового повіреного в справах Ісламської Республіки Іран в Україні.

Заява Міністерства закордонних справ України:

Іранській стороні було заявлено, що постачання іранського озброєння росії для його подальшого використання російськими військами проти українського цивільного населення та Сил оборони напряму суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України. Постачання зброї росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану.

Як результат, посла Ірану позбавили акредитації. На початку повномасштабного вторгнення він виїхав до Кишинева. Отож це рішення фактично означає заборону на його в'їзд у майбутньому. Окрім того, суттєво скорочується кількість дипломатичного персоналу іранського посольства в Києві.

У Тегерані заявили, що готують дзеркальну відповідь.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані "порадив" Україні "утриматися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома державами". І додав, що рішення України "базується на непідтверджених повідомленнях і є результатом ажіотажу в ЗМІ з боку іноземних сторін".

Росія завдала суттєвих збитків українським силам за допомогою іранських "Шахедів", повідомляє американське видання "Волл Стрит Джорнал".

Водночас в Офісі президента, кажуть ці дрони збивають зенітними установками, а також з ПЗРК "Ігла".

Допомогти Україні протидіяти іранським безпілотникам - зголосилися в Ізраїлі. За даними тамтешніх ЗМІ, неназвана оборонна компанія планує поставити ЗСУ систему захисту від БПЛА через посередника у Польщі.