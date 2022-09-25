Сербська влада не визнає результати так званих "референдумів" у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України. Про це на брифінгу заявив глава МЗС Сербії Нікола Селакович.

Відповідно до Статуту ООН та загальноприйнятих принципів міжнародного права Сербія не може прийняти результати цього "голосування".

З одного боку - наша принципова прихильність до принципів міжнародного права, Статуту ООН, а з іншого боку - це було б повністю протилежно нашим державним і національним інтересам, це суперечило б нашій політиці збереження територіальної цілісності та суверенітету та принципу непорушності кордонів.

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Нагадаємо, що визнавати результати псевдореферендумів на окупованих територіях України відмовились в Євросоюзі, США та Туреччині.

Країни "Великої сімки" засудили голосування, оскільки воно відбувається під дулами автоматів.