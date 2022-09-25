Сербія не визнає результати "референдумів" на окупованих територіях України [ Редагувати ]
Сербська влада не визнає результати так званих "референдумів" у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України. Про це на брифінгу заявив глава МЗС Сербії Нікола Селакович.
Відповідно до Статуту ООН та загальноприйнятих принципів міжнародного права Сербія не може прийняти результати цього "голосування".
З одного боку - наша принципова прихильність до принципів міжнародного права, Статуту ООН, а з іншого боку - це було б повністю протилежно нашим державним і національним інтересам, це суперечило б нашій політиці збереження територіальної цілісності та суверенітету та принципу непорушності кордонів.
Нагадаємо, що визнавати результати псевдореферендумів на окупованих територіях України відмовились в Євросоюзі, США та Туреччині.
Країни "Великої сімки" засудили голосування, оскільки воно відбувається під дулами автоматів.
по темі
Туреччина не визнаватиме результати так званих "референдумів" щодо приєднання до росії на окупованих територіях України. Про це заявив речник турецького президента Ібрагім Калин: "Ми визнаємо суверенітет та територіальну цілісність України. У цій війні ми на боці України"
Країни "Великої сімки" G7 засудили проведення так званих "референдумів" щодо приєднання до росії окупованих територій України. "Сімка" називає фіктивні "референдуми" порушенням статуту ООН, міжнародного права та як спробу росії підірвати суверенітет України. Про це йдеться в заяві G7 на сайті МЗС Німеччини
Так звані "референдуми" про приєднання до росії, оголошені в ОРДЛО, а також у Херсонській і Запорізькій областях України - "пародія", що не має юридичної сили. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон
Керівництво Грузії може організувати всенародний референдум та поставити на ньому запитання: чи хочуть грузини війни з росією. З такою заявою 13 вересня виступив голова правлячої партії "Грузинська мрія" Георгій Кобахідзе
У прокремлівській партії "Єдиная Россия" заявили про бажання провести псевдореферендуми на окупованій частині України 4 листопада. Таку дату назвав перший заступник голови Ради федерації та секретар генради "Единой России" Андрій Турчак