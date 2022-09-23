Туреччина не визнає "референдуми" на окупованих територіях [ Редагувати ]
Туреччина не визнаватиме результати так званих "референдумів" щодо приєднання до росії на окупованих територіях України. Про це речник турецького президента Ібрагім Калин заявив в ефірі телеканалу NTV.
Ми не визнаємо ініціативи односторонніх референдумів, які проводяться в Україні. Наша позиція не зазнала змін з 2014 року, коли ми не визнали підсумки "референдуму" в Криму. Ми визнаємо суверенітет та територіальну цілісність України. У цій війні ми на боці України.
Нагадаємо, з 23 по 27 вересня на окупованих територіях України загарбники проводять так звані "референдуми" щодо приєднання до рф.
Світова спільнота однозначно їх засудила. Зокрема президент Франції Макрон назвав їх пародією: "Це було б смішно, якби не було так трагічно".
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