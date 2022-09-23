Країни "Великої сімки" G7 засудили проведення так званих "референдумів" щодо приєднання до росії окупованих територій України. "Сімка" називає фіктивні "референдуми" порушенням статуту ООН, міжнародного права та як спробу росії підірвати суверенітет України. Про це йдеться в заяві G7 на сайті МЗС Німеччини.

Ці фіктивні референдуми, ініційовані сьогодні Росією та її маріонетками, не мають юридичної сили чи легітимності, про що свідчать поспішні організаційні методи Росії, які жодним чином не поважають демократичні норми, а також кричуще залякування місцевого населення.

У тексті заяви окуповані області України називаються "насильно взятими Росією під тимчасовий контроль", а потенційні підсумки референдумів - нерепрезентативними щодо українського народу.

Ми ніколи не визнаємо ці референдуми, які, мабуть, передують російській анексії, і ми ніколи її не визнаємо, якщо вона станеться... Ми закликаємо всі країни беззастережно відкинути ці бутафорські референдуми як спробу Росії прикрити свої порушення міжнародного права.

G7 також засуджує часткову мобілізацію і "безвідповідальну ядерну риторику" російського керівництва, яка проводиться в росії:

Ми непохитні у нашій прихильності до надання підтримки, необхідної Україні для відстоювання свого суверенітету та територіальної цілісності, для самозахисту та вибору свого майбутнього... Ми твердо стоятимемо на боці України стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, з 23 по 27 вересня на окупованих територіях України загарбники проводять так звані "референдуми" щодо приєднання до рф.

Світова спільнота однозначно їх засудила. Зокрема президент Франції Макрон назвав їх пародією: "Це було б смішно, якби не було так трагічно".