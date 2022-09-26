Бійці ССО влаштували засідку на окупантів і знищили екіпажі трьох "Тигрів" (відео) [ Редагувати ]
Сили спецоперацій ЗСУ влаштували засідку на російських загарбників у лісі на Донеччині та знищили екіпажі трьох ворожих "Тигрів". Про це повідомила пресслужба ССО.
Воїни ССО України влаштували засідку на противника у лісовому масиві на Донеччині. Під час операції бойова група ССО спалила одну бойову машину росіян і повністю знищила екіпажі трьох "Тигрів". Після проведення засідки оператори ССО України без втрат приступили до виконання інших завдань.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 26 вересня російські загарбники втратили майже 57 200 бійців убитими, 2 290 танків, 4 857 бойових броньованих машин та 1 368 артилерійських систем.
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