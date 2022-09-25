Росіяни масово обстріляли Донецьку область [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Російські війська масово обстріляли Донецьку область. Внаслідок ворожих атак є руйнування та постраждалі серед цивільних.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
В ніч на 25 вересня армія рф з ЗРК С-300 вдарила по Андріївці у Великоновосілківській громаді. Пошкоджено три будинки та місцеву школу.
Ввечері окупанти обстріляли Красногорівку, внаслідок чого постраждала людини. Також ворог вночі та під ранок вдарив з артилерії по центральній частині Авдіївки.
У Святогірську ворожі снаряди влучили у багатоповерховий будинок, в результаті чого 6 осіб отримали поранення. У Хрестищі пошкоджено два приватних будинки.
У Бахмутському районі росіяни стріляли касетними снарядами по Часовоярській громаді. На щастя, без постраждалих.
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