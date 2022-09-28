Окупанти заявили про завершення "псевдореферендумів" на окупованих територіях України. У Кремлі відзвітували, що Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області готові приєднатися до РФ. Однак ані Україна, ані більшість країн цивілізованого світу - не визнають цього фейкового голосування. У США вже пообіцяли у відповідь надати нам більше зброї, а країни ЄС - своєю чергою посилити санкції проти рф.

І на Херсонщині, щойно після оголошення результатів псевдоголосування - закрили область на в'їзд та виїзд для чоловіків призовного віку. І вже росіяни готуються там проводити мобілізацію. Юлія Зайцева докладніше далі.

П'ять днів росіяни робили вигляд, що проводять так званий референдум на тимчасово окупованих територіях України.

Это для меня ну такая дикость, как можно прийти с танками, с оружием, в другую страну, захватить територию и провести так какой-то с*аный референдум, спрашивал людей, хотите ли вы к нам присоединится? Это все равно, что взять человека, избить, связать, изнасиловать и потом спросить, ну как тебе понравилось, давай, выйди за меня замуж.

Підсумки цього фейкового опитування оголосили одразу ж, навіть формально не намагаючись витримати час для підрахунку голосів.

На вынесеный на референдуме вопрос "Вы за выход Херсонской области из состава Украины, образование Херсонской областью самостоятельного государства и вхождение его в состав российской федерации на правах субьекта российской федерации" ответили да 497 тысяч 051 участников референдума, что составляет более 50 % от числа участников.

Тим часом соцмережі вибухнули розповідями користувачів про те, як усе відбувалося насправді. Зафіксували й підрахунок порожніх бюлетенів. І візити псевдовиборчих комісій до квартир у супроводі озброєних військовиків. А когось банально підкупали: 40 тисяч рублів за "потрібну" відповідь. Такі дані Центру протидії дезінформації.

А блогерка з Херсону взагалі фантастичній "явці". Бо ж у місті стільки людей немає, як окупанти намалювали. Щоб зрозуміти це, достатньо поглянути на темні будинки.

Для сравнения беру самый густонаселенный район города Таврик,….. Тут прям движ, три квартиры. Тупо никого.

Рашисти ще не встигли відзвітувати про результати псевдоопитування, а вже готують мобілізацію. Херсонщину навіть закрили на в'їзд та виїзд для чоловіків призовного віку.

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради:

Чи будуть мобілізувати чоловіків Херсонщини у ворожу армію? Росіяни ніколи не дбали про законність, тому теоретично можуть призивати на війну тих, хто навіть їхнього паспорта не брав. Але така практика як мобілізація до складу війська окупанта - кричуще порушення міжнародного права.

За інформацією Британської розвідки, путін може оголосити анексію окупованих територій України вже 30 вересня, під час звернення до палат російського парламенту. І це стане виправданням воєнної "спецоперації".

Володимир Зеленський, президент України:

Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини, і в Криму. Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдуму. Що намалюють замість результату ми знали заздалегідь. Навіть розвідці не треба було особливо старатись. Єдина відповідь на таку зухвалість окупанта - це ще більша підтримка для України.

Збройні Сили України не зупиняються. Межа окупованих територій на Херсонщині поступово зсувається на схід. Наші підрозділи вражають чергові локації складів з боєприпасами, ворожою технікою та силою. Зокрема, український дрон-камікадзе знищив танк загарбників.

Владислав Назаров, спікер Оперативного командування "Південь":

Нашою авіацією нанесено по ворогові п'ять ударів. А підрозділами протиповітряної оборони знищено безпілотного розвідника типу "Орлан-10" в Херсонському районі, а згодом в Баштанському районі Миколаївщини збитий ворожий штурмовик Су-25.

Водночас рашисти поспішають посилити свої позиції. Їх поспіхом доукомплектовують щойно мобілізованими.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

До підрозділів 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії, які вибувають до зони бойових дій, прибуло поповнення. Підготовка з ним не проводилася взагалі. Також військово-політичне керівництво російської федерації одночасно з частковою мобілізацією продовжує заходи так званої "самомобілізації". До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи засуджені за кримінальні злочини.

Новоспечені солдати не приховують емоцій.

На связи первый танковый полк, нам официально сказали, то, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет, 29 у нас отправка предстоит в Херсон, поэтому думайте сами, решайте сами, что делать с этим.

Партизани Херсонщини тим часом дякують усім мешканцям краю, що наважились бойкотувати псевдореферендум, і продовжують активно нагадувати окупантам, що їм тут не місце.