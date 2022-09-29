Окупанти вдарили 4 ракетами по Краматорську [ Редагувати ]
У четвер, 29 вересня, Краматорськом Донецької області російські окупанти чотири рази вдарили ракетами. Про це повідомляється у Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.
Вже відомо про 10 поранених.
4 ракетних удари зазнав Краматорськ. Вже відомо про 10 поранених.
За його словами, пошкоджені багатоповерхівки, інфраструктура та приватні домівки. На місцях працюють всі відповідні служби.
по темі
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив про те, що вранці 19 вересня російські війська завдали ще одного ракетного удару по Запоріжжю
Зокрема, випущені ракети потрапили у об'єкти інфраструктури обласного центру
У вівторок вночі, 27 вересня, окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю
Постраждала будівля лікарні - там пошкоджено багато вікон. Також частково вибито вікна у двоповерховому житловому будинку поряд. Друга ракета впала неподалік від гаражного кооперативу. Пошкоджено частину гаражів. Обійшлося без загиблих та поранених
У неділю вранці, 25 вересня, по окупованому Херсону завдали ракетного удару