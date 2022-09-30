В Україні впроваджують виготовлення протезів за ісландською методикою [ Редагувати ]
Дві години - саме стільки часу займає виготовлення протезу за ісландською методикою Дірект Соккет. І цю технологію зараз активно впроваджують в Україні. Результат - п'ятеро українських бійців отримали штучні кінцівки. Вікторія Балицька - про новацію в протезуванні.
Військовослужбовець Олександр важкого поранення зазнав на Донеччині під час обстрілу наших позиций росіянами з "солнцепьока". Медики не змогли врятувати ногу.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
І снаряд ліг в групу, яка виносила нас. Вдарило так, наче хто молотом отак за спини в лупив, аж розвернуло на лівій нозі мене. І одні пальці остались висіти. Воно відбило так по кісточку, чик!
Олександр із хвилюванням очікує миті, коли команда протезистів почне вимірювати його культю та формувати куксоприймач.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Зараз витянуть рукав, ото буде гільзоприйомник, його сформують прямо на мені. Він анатомічний, це не те, що методом тика підбирають.
Фахівці знімать мірки з культі та одразу, на нозі, починають формувати деталь протезу.
Це армуюча тканина, яка буде складати, за якою буде виготовлена Гільза.
Поруч - ще одна група протезистів - займається правою ногою киянина Олександра Мальчевського. Після 24 лютого він пішов у військкомат і воював на Харківщині.
Олександр Мальчевский, військовослужбовець Збройних сил України:
Під час виконання бойового завдання ну вже там за містом Харковом, ближче до границі з Росією 17 травня попав під мінометний обстріл.
Олександр втратив праву ногу. Спершу навчився ходити на тренувальному протезі, А зараз звикає до частини нового.
Олександр Мальчевский, військовослужбовець Збройних сил України:
Ну така система кріплення вдівається такий силіконовий лайнер, а далі одіваються протез, який буде на вакуумі триматись за ногу.
Весь процес виготовлення протезу за ісландською методикою Дірект Соккет триває дві години. Пацієнтові вимірюють культю і відразу на ній формують куксоприймач. Його підганяють під анатомію ноги і осибисті параметра пацієнта.
Олександр Стеценко, інженер-протезист:
Я маю досвід 30 років роботи протезування, це просто революція. Швидко, якісно. Пацієнт відчуває задоволення і комфорт від цієї системи. Чому, фішка тут тиск розподіляється рівномірно по всій площині приймальної гільзи.
Українських протезистів навчають ісландські. Саме вони розробили унікальну технологію ще в 90-х роких минулого століття. Секретами діляться з українськими колегами.
Антон Йоханнесон, ісландський протезист:
Протезування за класичною технологією займає набагато більше часу. А наша технологія швидка, дуже надійна і протез максимально анатомічний. Люди, які захищають свою країну, заслуговують найкращих протезів.
Обидва Олександра ще не встигли занудьгувати, а їхні протези вже готові. І ось перша примірка.
Для того, щоб повітря вийшло, треба 10 кроків, 6-10 кроків тоді повітря виходить. Так. Тому там ще може бути повітря. Пробуємо. - Ця фраза? Встань та йди?
Протезисти ще роблять кілька корекцій, і протез можна носити.
Олександр Мальчевский, військовослужбовець Збройних сил України:
Комфортно, ну відчуття дуже добрі, ніяких поки не відчуваю щоб воно боліло, десь так давило чи якось. Цей набагато легший, більш комфортно сидить на нозі, немає відчуття якогось там дисбалансу.
Поки що в Україні за ісландською методикою протезовано лише пʼятеро війсковослужбовців. Проте це лише початок. Усі витрати на себе взяли волонтерські організації.
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