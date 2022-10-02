Рашистські окупанти тікають з українського Донбасу [ Редагувати ]
Рашистські окупанти тікають з української землі. Наші війська активно просуваються в бік кордону на Донбасі, де за добу офіційно підтверджено звільнення п'ять населених пунктів. А щодо Лиману, де рашистські війська потрапили в котел, Міністерство оборони повідомляє, що майже всі російські окупанти або здалися, або "передислокувалися" у мішки для трупів. Більше про ситуацію на сході - дивіться в огляді.
Щось загадкове сталося з російськими окупантами на Луганщині. Кудись мчать посеред ночі. Радіють, що залишилися живі.
Аааа… Страшно, б**ть
Українські захисники регулярно доставляють окупантам бавовну.
Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:
Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Лише у результаті вогневого ураження ворожого об'єкта в районі Золотого Луганської області, противник втратив близько шістдесяти осіб загиблими та пораненими, а також чотири одиниці військової техніки.
Зникають на Луганщині й підприємства окупантів, які обіцяли відновити житло. Підрядники отримали гроші за ремонт та розчинилися у повітрі.
Сергій Гайдай, начальник Луганської ОВА:
У Сєвєродонецьку разом із дощами зникла фірма з Ічкерії, яка мала робити ремонти дахів та вікон в будинках. Деякі дахи горе-робітники встигли підготувати до відновлення, тобто зняли залишки покрівлі. Тепер низка багатоповерхівок з останнього до першого поверху затоплена дощами.
А це Донеччина, де сунуть окупантів українські захисники. Одразу п'ять населених пунктів повернули під контроль. У генштабі підтвердили звільнення Ямполя, Шандриголова, Новоселівки, Дробишевого, Ставків.
Ну шо, котики, Ямпіль наш! - Давайте скидайте! Пацани плюнили по разу по ньому! В руки не берем. Тьфу, бл**ь! (витирають ноги), Го*но, бл**ь!
На болотах завили - Лиман в оточенні. Орки уже прощаються зі своїми самицями. Підкріплення не буде. Українські військові входять до Лиману…
Смотри, отдыхают парни. Парни уже никуда не поедут. Дарова, чувак!
… та встановлюють Український прапор.
Розгортаємо наш прапор, встановлюємо на нашу землю. Лиман, все буде Україна!
Бої тривають, як і визволення наших територій. Русня старанно виконує вправи з "атріцательного наступу" та здачі у полон та нарешті вивчає географію.
Слава Украине! - Чей Крым? - Украины.
На деокуповані території Донеччини повертається українська влада та правоохоронні органи. У Святогірську поліція документує злочини загарбників. Люди розповідають про безчинства росіян, ворожі розтяжки, поховання на подвір'ях будинків, знущання над людьми та тваринами.
Две лапы прострелили буряты, или мордовы…
У місті зруйновано понад 80% житла, не працюють магазини, є проблеми зі зв'язком. Поки що жителі міста виживають за рахунок гуманітарної допомоги.
Ігор Клименко, голова Національної поліції України:
Перша проблема - гуманітарна проблема, яку ми разом з місцевими органами влади маємо вирішити. Водночас виставили патрулювання населених пунктів, ми відновили роботу поліцейських станцій.
У Слов'янську триває розбір завалів житлового будинку після ракетного обстрілу. З-під уламків будівлі витягли тіло ще однієї загиблої. Ворог не припиняє нищити українські міста та села. Під ударом Авдіївка, Бахмут, Торецьк та ще з десяток населених пунктів. Московити застосовують реактивні системи "Ураган" та "Град" проти мирного населення. Тож влада просить терміново евакуйовуватися.
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Утримати Донбас - для них зараз ідея фікс. Але досягнути успіхів ворогові не вдається, тож загарбники вирішили анексувати окуповані українські території.
Село-символ численних воєнних злочинів рашистів на українській землі. Спорожніле та майже позбавлене життя. Богородичне на Донеччині наші захисники звільнили ще кілька днів тому, втім, повноцінне життя туди повернеться ще не скоро.
Так у Кремінній партизани підняли над адміністрацією прапор України і його ніхто не наважився зняти. Бо, як кажуть у військово-цивільній адміністрації Луганської області, окупанти та колаборанти розуміють, що їх час сплив.
Там розбирають завали. І найближчим часом розгорнуть мобільний госпіталь, де місцеві зможуть отримати невідкладну допомогу.