Рашистські окупанти тікають з української землі. Наші війська активно просуваються в бік кордону на Донбасі, де за добу офіційно підтверджено звільнення п'ять населених пунктів. А щодо Лиману, де рашистські війська потрапили в котел, Міністерство оборони повідомляє, що майже всі російські окупанти або здалися, або "передислокувалися" у мішки для трупів. Більше про ситуацію на сході - дивіться в огляді.

Щось загадкове сталося з російськими окупантами на Луганщині. Кудись мчать посеред ночі. Радіють, що залишилися живі.

Аааа… Страшно, б**ть

Українські захисники регулярно доставляють окупантам бавовну.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Лише у результаті вогневого ураження ворожого об'єкта в районі Золотого Луганської області, противник втратив близько шістдесяти осіб загиблими та пораненими, а також чотири одиниці військової техніки.

Зникають на Луганщині й підприємства окупантів, які обіцяли відновити житло. Підрядники отримали гроші за ремонт та розчинилися у повітрі.

Сергій Гайдай, начальник Луганської ОВА:

У Сєвєродонецьку разом із дощами зникла фірма з Ічкерії, яка мала робити ремонти дахів та вікон в будинках. Деякі дахи горе-робітники встигли підготувати до відновлення, тобто зняли залишки покрівлі. Тепер низка багатоповерхівок з останнього до першого поверху затоплена дощами.

А це Донеччина, де сунуть окупантів українські захисники. Одразу п'ять населених пунктів повернули під контроль. У генштабі підтвердили звільнення Ямполя, Шандриголова, Новоселівки, Дробишевого, Ставків.

Ну шо, котики, Ямпіль наш! - Давайте скидайте! Пацани плюнили по разу по ньому! В руки не берем. Тьфу, бл**ь! (витирають ноги), Го*но, бл**ь!

На болотах завили - Лиман в оточенні. Орки уже прощаються зі своїми самицями. Підкріплення не буде. Українські військові входять до Лиману…

Смотри, отдыхают парни. Парни уже никуда не поедут. Дарова, чувак!

… та встановлюють Український прапор.

Розгортаємо наш прапор, встановлюємо на нашу землю. Лиман, все буде Україна!

Бої тривають, як і визволення наших територій. Русня старанно виконує вправи з "атріцательного наступу" та здачі у полон та нарешті вивчає географію.

Слава Украине! - Чей Крым? - Украины.

На деокуповані території Донеччини повертається українська влада та правоохоронні органи. У Святогірську поліція документує злочини загарбників. Люди розповідають про безчинства росіян, ворожі розтяжки, поховання на подвір'ях будинків, знущання над людьми та тваринами.

Две лапы прострелили буряты, или мордовы…

У місті зруйновано понад 80% житла, не працюють магазини, є проблеми зі зв'язком. Поки що жителі міста виживають за рахунок гуманітарної допомоги.

Ігор Клименко, голова Національної поліції України:

Перша проблема - гуманітарна проблема, яку ми разом з місцевими органами влади маємо вирішити. Водночас виставили патрулювання населених пунктів, ми відновили роботу поліцейських станцій.

У Слов'янську триває розбір завалів житлового будинку після ракетного обстрілу. З-під уламків будівлі витягли тіло ще однієї загиблої. Ворог не припиняє нищити українські міста та села. Під ударом Авдіївка, Бахмут, Торецьк та ще з десяток населених пунктів. Московити застосовують реактивні системи "Ураган" та "Град" проти мирного населення. Тож влада просить терміново евакуйовуватися.